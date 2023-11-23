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ضمن منافسات الجولة الـ14

طرح تذاكر مباراة الاتفاق ضد الاتحاد

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
طرح تذاكر مباراة الاتفاق ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتفاق، اليوم الخميس، عن طرح تذاكر مباراة الاتفاق ضد الاتحاد المقبلة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تذاكر مباراة الاتفاق ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق ضد الاتحاد، على ملعب الأول في الدمام، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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تذاكر مباراة الاتفاق ضد الاتحاد
موعد المباراة – المصدر @Ettifaq

وأوضح حساب النادي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن تذاكر مباراة الاتفاق ضد الاتحاد أصبحت متاحة للجميع، وتتراوح الأسعار من 10 وحتى 400 ريال، حسب فئتها.

وجاء طرح التذاكر اليوم، بعدما توافرت التذاكر بشكل استثنائي خلال اليومين الماضيين أمام الجماهير التي حضرت آخر مباراتين للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على ملعبه في الدمام.

جماهير الاتفاق
جماهير نادي الاتفاق – المصدر @Ettifaq

الفريقان بدوري روشن

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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