طرح ميزة الدردشة الصوتية في شات جي بي تي مجانًا

أكد جريج بروكمان، المؤسس المشارك لشركة OpenAI على منصة X، اليوم الأربعاء، أن المحادثات الصوتية على شات جي بي تي قد بدأت في الظهور لجميع المستخدمين المجانيين على الهاتف المحمول.

ميزة جديدة

وقال بروكمان: إن الميزة مدعومة بنموذج تحويل النص إلى كلام يمكنه إنشاء “صوت يشبه الإنسان من نص فقط وبضع ثوانٍ من عينة الكلام”.

وعملت OpenAI مع الممثلين الصوتيين لإنشاء هذه الميزة وقدمت خمسة أصوات مختلفة للاختيار من بينها.

وليس من الواضح ما إذا كان يتعين على المستخدمين الاشتراك ليتمكنوا من الوصول إلى الميزة، ولكن كان على المشتركين المدفوعين تمكينها من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم إلى الميزات الجديدة عند طرح الدردشات الصوتية.

وأعلن بروكمان عن إطلاق الميزة على نطاق واسع بعد أن ترك مقعده بالفعل كرئيس لشركة OpenAI واستقال من تلقاء نفسه بعد أن أقال مجلس إدارة الشركة سام ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي، مما تسبب في حدوث فوضى مع استقالة كبار الموظفين احتجاجًا وتهديد بقية الموظفين بالاستقالة ما لم تتم إعادته إلى منصبه. وبعد وقت قصير من إعلانه، أعلنت الشركة أن ألتمان وبروكمان قد أعيدا إلى منصبيهما، بحسب موقع إن غادجيت.

أصوات اصطناعية

وعندما قدمت الشركة المحادثات الصوتية لأول مرة، اعترفت بأن القدرة على إنشاء “أصوات اصطناعية واقعية من بضع ثوانٍ فقط من الكلام الحقيقي” تمثل مخاطر جديدة. ويمكن، على سبيل المثال، السماح للجهات الفاعلة السيئة بانتحال شخصية الشخصيات العامة أو أي شخص يريدونه. ونتيجة لذلك، قررت أن الميزة الصوتية في شات جي بي تي ستركز على المحادثات.