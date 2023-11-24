طريف تسجل أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم بـ6 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجيل طريف أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن والمناطق السعودية حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى إلى 6 مئوية، فيما ستسجل كل من مكة المكرمة وجدة وجازان أعلى درجة حرارة عظمى عند 34 درجة.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

وقال المركز إن درجات الحرارة اليوم ستكون وفقًا لما يلي: