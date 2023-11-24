طريف تسجل أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم بـ6 مئوية كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في صراع خاص بدء سريان الهدنة في غزة أسعار الذهب في السعودية اليوم تعاود الصعود سجل إيجابي لـ الاتحاد ضد الاتفاق تنبيه لـ4 مناطق: أمطار وسيول وصواعق رعدية ابتعدوا عن القهوة خلال فترة العواصف المغناطيسية تعيين ناجي التميمي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة التأمين إطلاق أول مؤشر وطني للبيانات الاثنين المقبل 3.45 ريالات قيمة رحلة التنقل في جميع حافلات الطائف
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجيل طريف أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن والمناطق السعودية حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى إلى 6 مئوية، فيما ستسجل كل من مكة المكرمة وجدة وجازان أعلى درجة حرارة عظمى عند 34 درجة.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.
وقال المركز إن درجات الحرارة اليوم ستكون وفقًا لما يلي: