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طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج مساند أنه يمكن التحقق من الأهلية للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التالي: هنا

وأوضح مساند عبر حسابه بمنصة إكس، أنه لمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي: 920002866.

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نقل كفالة عامل

وفي وقت سابق أوضحت المنصة سؤالًا خطوات نقل كفالة العمالة المنزلية حيث يتم النقل من خلال ما يلي:

1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

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