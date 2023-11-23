طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية

أكد برنامج مساند أنه يمكن التحقق من الأهلية للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التالي: هنا

وأوضح مساند عبر حسابه بمنصة إكس، أنه لمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي: 920002866.

نقل كفالة عامل

وفي وقت سابق أوضحت المنصة سؤالًا خطوات نقل كفالة العمالة المنزلية حيث يتم النقل من خلال ما يلي:

1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.