طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية

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أكد برنامج مساند أنه يمكن التحقق من الأهلية للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التالي: هنا
وأوضح مساند عبر حسابه بمنصة إكس، أنه لمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي: 920002866.
وفي وقت سابق أوضحت المنصة سؤالًا خطوات نقل كفالة العمالة المنزلية حيث يتم النقل من خلال ما يلي:
1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.