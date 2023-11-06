تراجع أرباح أسواق العثيم 91.8% إلى 62.4 مليون ريال طريقة الحصول على تأشيرة زيارة أعمال “مستثمر زائر” ارتفاع أرباح الغاز الأهلية الفصلية إلى 57.2 مليون ريال الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية مساند: 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة الاستقدام أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق القنوات الناقلة لـ مباراة توتنهام ضد تشيلسي خدمة مجانية من ناسا: الفضاء في متناول يدك التعادل السلبي يحسم مباراة الريال ضد رايو فاليكانو يوفنتوس يعزز تواجده في الوصافة بهدف في فيورنتينا
أوضحت وزارة الخارجية، أنه يمكن الحصول على خدمة تأشيرة زيارة أعمال من خلال التقدم بطلب تأشيرة زيارة أعمال “مستثمر زائر” عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات لوزارة الخارجية بخطوات إلكترونية ميسرة وسهلة.
وبعد ذلك يتم إتمام معالجة الطلب وإصدار التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري من السفارة الرقمية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للمستثمر.
وبالأمس، أعلنت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، إطلاق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال (مستثمر زائر) إلكترونيًّا لتشمل باقي دول العالم.
وتهدف تأشيرة زيارة الأعمال إلى تسهيل رحلة المستثمر القادم لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.
ويأتي تقديم هذه الخدمة النوعية للمستثمرين من الخارج ضمن جهود المملكة في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية السعودية 2030، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظرًا لدورها الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد.