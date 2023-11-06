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عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات

طريقة الحصول على تأشيرة زيارة أعمال “مستثمر زائر”

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
طريقة الحصول على تأشيرة زيارة أعمال “مستثمر زائر”
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الخارجية، أنه يمكن الحصول على خدمة تأشيرة زيارة أعمال من خلال التقدم بطلب تأشيرة زيارة أعمال “مستثمر زائر” عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات لوزارة الخارجية بخطوات إلكترونية ميسرة وسهلة.

السفارة الرقمية

وبعد ذلك يتم إتمام معالجة الطلب وإصدار التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري من السفارة الرقمية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للمستثمر.

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إطلاق المرحلة الثانية

وبالأمس، أعلنت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، إطلاق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال (مستثمر زائر) إلكترونيًّا لتشمل باقي دول العالم.

وتهدف تأشيرة زيارة الأعمال إلى تسهيل رحلة المستثمر القادم لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.

جذب الاستثمارات

ويأتي تقديم هذه الخدمة النوعية للمستثمرين من الخارج ضمن جهود المملكة في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية السعودية 2030، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظرًا لدورها الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد.

 

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