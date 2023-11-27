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طريقة تفعيل البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
طريقة تفعيل البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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تتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.

تفعيل البطاقة الرقمية

ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي:

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  • تحميل تطبيق نفاذ وتسجيل الدخول من خلال بيانات أبشر.
  • بعد ذلك قم بتحميل تطبيق HRSD الخاص بالموارد البشرية.
  • التأكد من تحميل آخر نسخة محدثة في متجر التطبيقات بحسب نوع نظام التشغيل الخاص بك.
  • تسجيل الدخول إلى تطبيق HRSD سيطلب منك إضافة السجل المدني والتحقق عبر نفاذ عبر اختيار الرقم الذي يظهر لك في رسالة التفعيل.

موعد معاش الضمان الاجتماعي

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 24 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري بدلًا من يوم 1 ديسمبر لأنه يتصادف مع يوم الجمعة.

يذكر أنه صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة السابقة الأول من نوفمبر 2023، وبحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.

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