طريقة تفعيل البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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تتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.
ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي:
ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 24 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري بدلًا من يوم 1 ديسمبر لأنه يتصادف مع يوم الجمعة.
يذكر أنه صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة السابقة الأول من نوفمبر 2023، وبحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.