طلب رونالدو بتغيير حكم مباراة الاتفاق يثير الجدل

أثار طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر بتغيير حكم مباراة فريقه ضد الاتفاق، والتي أُقيمت أول أمس في ثمن نهائي كأس الملك، الجدل.

وكان الحكم التشيلي بيرو مازا، أدار مباراة النصر والاتفاق وتسبب أداؤه في إثارة غضب جماهير النصر والاتفاق.

التعليق على تصرف رونالدو

وظهر النجم البرتغالي وهو يشير بيديه للحكم الرابع بضرورة تغيير الحكم التشيلي مازا؛ كون أدائه السيئ أثار الجدل في اللقاء، فعلق الإعلامي الرياضي محمد العميري على لقطة نجم النصر قائلًا: “في هذه اللقطة يحق للجنة الانضباط والأخلاق، التدخل من تلقاء نفسها وفقًا للمادة رقم 138 ومعاقبته بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، وفقًا للمادة رقم 49، يا ترى هل يُتخذ مثل هذا القرار الجريء؟”.

أما الناقد الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر كان علق على تلك اللقطة قائلًا: “يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم تبني الفكرة الرائدة لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، الأسطورة كريستيانو رونالدو بأن استبدال الحكم ممكن القيام به مثله مثل تغيير اللاعب الذي لا يؤدي مهامه عمله داخل الملعب لضمان تطور اللعبة”.

وكان نادي الاتفاق أصدر بيانًا بعد الخسارة من النصر، طالب فيه لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالاستماع إلى ما دار في غرفة الـ VAR خلال إحدى اللقطات في المباراة.