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يستهدف أكثر من 90 وجهة حول العالم

طيران الرياض أحد ركائز الخطة الطموحة لاستقبال 120 مليون مسافر بحلول 2030

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
طيران الرياض أحد ركائز الخطة الطموحة لاستقبال 120 مليون مسافر بحلول 2030
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المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تستعد شركة طيران الرياض لاستقبال صفقة ضخمة من الطائرات، التي تمت إبرامها في ختام معرض دبي الجوي في 17 نوفمبر الجاري، فيما تسعى شركة طيران الرياض أن تكون أحد ركائز رؤية 2030 فيما يخص مجال السياحة، وفي إطار تنويع اقتصاد البلاد بعيدًا عن النفط.

صفقة طيران الرياض

وقررت طيران الرياض تشغيل حوالي 170 طائرة بحلول عام 2030، وقد وظفت 150 موظفًا حتى الآن، من بينهم 20 طيارًا، بالإضافة إلى طلبيات ضخمة لإجمالي 399 طائرة، وتعد الصفقة الأكبر من نوعها، حيث إن الناقل الوطني لديه طموحات كبيرة ستحقق طفرة كبيرة في مجال السياحة والسفر بالبلاد، بحسب “إيكونومسيت”.

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وتقول “الإيكونوميست” إن طيران الرياض سيطلب طائرات ضيقة البدن، لتضاف إلى قائمة 39 طائرة عريضة البدن، كانت وافقت في مارس على شرائها من بوينج، مع خيار شراء 33 أخرى.

طيران الرياض
طيران الرياض

خدمة أهداف السياحة السعودية

ويقول توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، إن طيران الرياض يعد بتقديم معايير جديدة لركابها تتضمن الموثوقية والراحة والضيافة، فيما يعد طيران الرياض أحد ركائز رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي خطة ضخمة لتنويع اقتصاد البلاد بعيدًا عن النفط.

وتزداد الحاجة إلى شركات طيران لخدمة صناعة السياحة التي تستهدف استقبال 75 مليون زائر دولي سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 17 مليونًا في عام 2022. وإلى جانب تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية، يستهدف هذا القطاع إلى تقديم صورة مشرفة عن البلاد في الخارج.

خطة تطوير طيران الرياض

اختارت طيران الرياض طائرة بوينغ دريملاينر 787-9 كأولى طائرات أسطولها، بحيث طلبت 72 طائرة من هذه الفئة في مارس هذا العام، إلا أنها لم تكتفِ بهذا العدد، بل تحاول التوسع من خلال زيادة الأسطول وطلب طائرات ضيقة البدن إلى جانب طائرات بوينغ 787 ذات البدن العريض، بحسب “economist”.

وفي إطار خطط التوسّع، تسعى طيران الرياض لتعيين أكثر من 700 طيار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن عيّنت بالفعل أول 20 طيارًا، كما تسعى لتوظيف 6 آلاف من أفراد الطاقم، وكان معرض دبي للطيران الذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي فرصة للكثير من الزائرين والمشاركين المؤهلين من جميع أنحاء العالم لتقديم طلبات توظيف خلال المعرض.

أكثر من 90 وجهة عالمية

تعمل طيران الرياض حاليًا للعمل في أكثر من 90 وجهة دولية ومحلية في جميع أنحاء العالم. ويتمتع بأسطول حديث يتكون من طائرات مختلفة، بما في ذلك طائرات الركاب من طراز بوينغ وإيرباص.

تقدم طيران الرياض خدمات متنوعة للمسافرين، بما في ذلك فئات الدرجات المختلفة مثل الدرجة الاقتصادية والدرجة السياحية المتميزة والدرجة الأولى. كما يوفر خدمات إضافية مثل ترفيه الطيران ووجبات الطعام على متن الطائرات.

يمكن للمسافرين حجز تذاكر طيران الرياض عبر الموقع الرسمي للشركة أو من خلال وكلاء السفر. كما يمكن الاستفادة من العروض والخصومات المقدمة من طيران الرياض لتوفير المزيد من المال أثناء السفر.

 

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