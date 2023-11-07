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ستعمل على توسيع شبكة خطوطها لمنافسة الشركات الإقليمية

طيران الرياض تكشف تفاصيل إبرام صفقة طائرات كبرى جديدة

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
طيران الرياض تكشف تفاصيل إبرام صفقة طائرات كبرى جديدة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تضع طيران الرياض اللمسات الأخيرة على طلبية شراء كبيرة لطائرات ضيقة البدن، من شأنها أن تساعد الناقلة السعودية الجديدة على توسيع شبكة رحلاتها، وتعزز موقفها لمنافسة نظيراتها الإقليمية.

صفقة جديدة لطيران الرياض

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لـ”طيران الرياض“، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”: إن شركة طيران الرياض ستعلن عن صفقة كبيرة مع انطلاق معرض دبي للطيران أوائل الأسبوع المقبل، لكنه لفت إلى أن الأمر قد يستغرق أسبوعًا أو أكثر للتوصل إلى التفاصيل النهائية للصفقة.

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ورغم أنه لم يكشف عن طراز الطائرة التي اختارتها طيران الرياض، إلا أن دوغلاس أكد أن الصفقة لن تكون منقسمة بين المصنّعين، مما يشير إلى أنه إما إيرباص أو بوينغ تفوز بالصفقة.

صفقة مع شركة بوينج

حصلت شركة بوينغ بالفعل على التزام من شركة طيران الرياض لشراء طائرتها الأكبر حجمًا من طراز 787 ذات البدن العريض، وتسعى المصنّعة الأمريكية إلى الاستفادة من للحصول على صفقة طائرات الممر الواحد أيضًا، والتي يمكن أن تشمل ما لا يقل عن 150 طائرة، حسبما قال أشخاص مطلعون على المحادثات في مايو الماضي.

ونوّه دوغلاس بأنه لن يتم تقسيم الطلبية (بين بوينغ وإيرباص) بسبب تعقيد التكاليف المرتبطة بالصيانة والتدريب وعوامل أخرى.

موعد تسليم الصفقة الجديدة

ولفت رئيس طيران الرياض إلى أن كافة التسليمات، بما في ذلك 72 طائرة بوينغ 787 طلبتها الشركة سابقًا، ستتم بحلول عام 2030.

وأضاف، بمقابلة في لندن، متوجهًا للشركات المصنّعة: “إذا تأخرت بتلبية طلبيتنا، فليس لدينا خطة بديلة، إذ ليس لدينا أي طائرات مستأجرة، ولا يمكن أن نبني أي شبكة رحلات قبل استلام الطائرة الأولى. وبالتالي لا خيار على الإطلاق سوى استلام الطائرات بالمواعيد المحددة”.

طيران الرياض الأكبر في الشرق الأوسط

تعد طيران الرياض إحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط، حيث تقدم طيران الرياض خدمات النقل الجوي للركاب والشحن إلى وجهات متعددة حول العالم. تشمل وجهات الرحلات الدولية الرئيسية لشركة الطيران العديد من المدن في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

ويتميز طيران الرياض بأسطول حديث من الطائرات، ويقدم خدمات متنوعة تشمل الدرجة الأولى والدرجة السياحية والشحن الجوي. كما توفر الشركة خدمات متعددة مثل تسجيل الويب وخدمات الطعام والمشروبات والترفيه على متن الرحلات.

تقديم خدمات متكاملة

كما ستعمل الشركة على تقديم خدمات متكاملة، لتنطلق رحلاتها من العاصمة إلى أكثر من 100 وجهة داخل المملكة وحول العالم بحلول العام 2030.

ويدعم طيران الرياض، تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عبر تطوير القطاع النقل الجوي وتعزيزًا لموقع المملكة الإستراتيجي والذي يربط بين 3 من أهم قارات العالم (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا).

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