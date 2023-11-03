القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج طيران ناس يحتفل بأولى رحلاته المباشرة بين ألماتي وجدة فعلة متداولة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب ريمونتادا الطائي تمنحه 3 أهداف ضد الفيحاء بالشوط الأول الفتح يتأخر أمام الهلال بهدف ميتروفيتش في الشوط الأول البحث عن كنز موسم الرياض والجائزة مليون دولار تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة موعد مباريات الأحد في دوري روشن بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية
احتفل طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بأولى رحلاته المباشرة بين جدة وألماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، بالشراكة مع برنامج الربط الجوي (ACP) وضمن خطة التوسع التي أطلقها مطلع العام الماضي تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة”، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًّا للسفر والسياحة، ويحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
أقيم حفل الإطلاق يوم الخميس الثاني من نوفمبر، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور ممثلين عن طيران ناس وبرنامج الربط الجوي، كما لقيت الرحلة الأولى حفل استقبال في مطار ألماتي الدولي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، وسيربط طيران ناس البلدين بثلاث رحلات مباشرة أيام الأربعاء والجمعة والأحد من كل أسبوع.
وفي 30 أكتوبر، أقام طيران ناس حفًلا منفصلًا في ألماتي، تزامنًا مع اقتراب الرحلة الافتتاحية من جدة إلى مطار ألماتي الدولي، حضره وكلاء السفر البارزين في كازاخستان.
ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.