طيران ناس يحتفل بأولى رحلاته المباشرة بين ألماتي وجدة

احتفل طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بأولى رحلاته المباشرة بين جدة وألماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، بالشراكة مع برنامج الربط الجوي (ACP) وضمن خطة التوسع التي أطلقها مطلع العام الماضي تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة”، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًّا للسفر والسياحة، ويحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

تفاصيل الحفل

أقيم حفل الإطلاق يوم الخميس الثاني من نوفمبر، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور ممثلين عن طيران ناس وبرنامج الربط الجوي، كما لقيت الرحلة الأولى حفل استقبال في مطار ألماتي الدولي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، وسيربط طيران ناس البلدين بثلاث رحلات مباشرة أيام الأربعاء والجمعة والأحد من كل أسبوع.

وفي 30 أكتوبر، أقام طيران ناس حفًلا منفصلًا في ألماتي، تزامنًا مع اقتراب الرحلة الافتتاحية من جدة إلى مطار ألماتي الدولي، حضره وكلاء السفر البارزين في كازاخستان.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.