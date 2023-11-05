طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا 

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا في بنجلاديش، ابتداءً من 13 نوفمبر، بواقع 6 رحلات أسبوعية مباشرة، ثلاثًا من كل من المدينتين.

وسيعزز إطلاق الخطين الجديدين الربط الجوي مع آسيا الجنوبية، وذلك وفقًا لإستراتيجية النمو والتوسع التي أطلقها طيران ناس تحت شعار “نربط العالم بالمملكة” بما يتماشى مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والإستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكترونيwww.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.