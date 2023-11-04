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عارف لـ أنمار الحائلي: وضِّح ما يحدث في نادي الاتحاد أو استقل !

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
عارف لـ أنمار الحائلي: وضِّح ما يحدث في نادي الاتحاد أو استقل !
المواطن - فريق التحرير

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أرسل الإعلامي الرياضي جمال عارف رسالة إلى أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، وذلك بعد خسارة الفريق أمس من نادي الشباب بهدف دون رد في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.

وقال عارف عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” أخي أنمار، إما أن تخرج وتوضح ماذا يحدث في الاتحاد وإما أن تخرج لتعلن استقالتك، قلت لك كثيرًا ونصحتك أكثر، استمع لصوت العقل، ولا تستمع لمن يبحثون عن مصالحهم ولا يهمهم الاتحاد”.

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نصيحة إلى الحائلي

وتابع: ” اجلس مع نفسك لو مرة واحدة لماذا نجح الفريق الموسم الماضي وسقط هذا الموسم؟ أنا سأجيب عنك وأُريحك من عناء التفكير لأنك في الموسم الماضي كنت تستمع لآراء المخلصين المحبين أما هذا الموسم استمعت لمن يبحثون عن مصالحهم ولا يريدون خيرًا في الاتحاد”.

وتابع: “هذا الجمهور يريد فريقه في القمة دومًا ولا يمكن أن يقبل به إلا متصدرًا ومنافسًا في البطولات”.

نادي الاتحاد ضد الشباب

وواصل عارف: “نصيحة وما أكثر النصائح التي قلتها لك بصدق وبدون مجاملة والأخطاء التي يجب أن تعالجها حتى لا يصل الأمر إلى الأسوأ وهذا ما نشاهده الآن مع الأسف”.

عارف لـ أنمار الحائلي: وضِّح ما يحدث في نادي الاتحاد أو استقل !

وفي آخر 5 جولات من دوري روشن، تعادل نادي الاتحاد مع الفيحاء بدون أهداف في الجولة الثامنة، وخسر في الجولة التاسعة من الأهلي بهدف دون رد، وفي الجولة العاشرة تعادل مع نادي التعاون بنتيجة 1- 1، وتعادل أيضًا في الجولة الـ11 ضد نادي الحزم، ثم في مواجهة الجمعة خسر أمام الشباب بهدف دون رد.

نادي الاتحاد ضد الشباب

نادي الاتحاد يفقد 12 نقطة

العميد في آخر 5 جولات من دوري روشن بعد الخسارة الجمعة في مباراة الاتحاد والشباب، جمع فقط 3 نقاط من أصل 15 ليفقد فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو 12 نقطة ستكون مؤثرة على مشوار الفريق في المنافسة على لقب دوري روشن.

الاتحاد والفيحاء في كأس الملك - ترتيب الدوري السعودي للمحترفين
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

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