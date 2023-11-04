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بلمسات من السحر والجمال

عالم باربي.. أيقونة عالمية تحتفي بتاريخها في موسم الرياض

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

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اختارت العلامة التجارية العالمية “عالم باربي” بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، حيث تقدم للزوار مجموعة واسعة من التجارب التفاعلية بأسلوب حياة الدمية الأيقونية العالمية باربي.

فعاليات عالم باربي

وكان عالم باربي قد بدأ الأحد الماضي في تقديم فعالياته واحتفالاته أمام الجمهور بلمسات من السحر والجمال المستوحى من شخصية باربي وألوانها الوردية التي تملأ جوانب المكان بفعاليات وأساليب مبتكرة تستعرض تاريخ العلامة التجارية، وتقدم لمحبيها عددًا من التجارب المتوافقة مع رغبات مختلف الفئات والأعمار؛ إلى جانب استعراض نسخ الدمية ومقتنياتها عبر السنوات، مثل سياراتها ومنازلها وتشكيلة واسعة من أزيائها.

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شغَلت شخصية باربي أكثر من 200 دور ووظيفة منذ عامها الأول، فتتيح تجربة عالم باربي في موسم الرياض الاستمتاع بوجود محبيها ضمن الأدوار الأكثر شهرة للدمية، كباربي الموسيقية ورائدة الفضاء ومقدمة البرامج التلفزيونية وعارضة الأزياء والعديد من المهن الأخرى، إلى جانب التقاط صور تذكارية ضمن هذه الأدوار في عالم من الخيال.

إلى جانب إتاحة الفرصة لتجربة تسريحات شعر الدمية على الزوار من خلال شاشة عرض عاكسة، توفر تجربة عالم باربي متجرًا يقدم خيارات متنوعة من الهدايا والملابس لجميع الأعمار، ونسخا متعددة من الدمية باربي.

ويمثل عالم باربي جزءًا من الفعاليات العالمية التي استحدثت هذا العام في منطقة بوليفارد سيتي، ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات والمتاحف والأندية والمطاعم والمقاهي العالمية، في المنطقة التي تعد واحدة من أكبر المناطق الترفيهية لموسم الرياض وأكثرها غنى بالفعاليات والمسرحيات والحفلات.

موسم الرياض الرابع

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: .http://onelink.to/wbkapp

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