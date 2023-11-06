عالم بليبي وجهة المتعة والاستكشاف للأطفال في موسم الرياض

تعد تجربة “بليبي” في بوليفارد سيتي، إحدى أهم وأكبر مناطق موسم الرياض 2023، الأولى من نوعها التي تقام بمساحة عالمية كبيرة، وتتضمن العديد من المغامرات والتجارب الرائعة تجمع بين متعة اللعب والتعلم للأطفال، من 3 سنوات إلى 8، كعمر مناسب، فور دخولهم عالم بليبي، وهو أحد أكثر الشخصيات شعبية لدى الأطفال.

عالم بليبي

وتبدأ المغامرة عند مدخل الفعالية، حيث يستقبل الأطفال عالم بليبي بألوانه المبهجة وفرصه غير المحدودة لالتقاط الصور وتوثيق ذكريات لا تنسى، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التي تثير حماس الزوار في ثلاث مناطق مشوقة تعتمد على موضوعات تعليمية مهمة، من ضمنها: الديناصورات، وعالم قاع البحار، والفضاء.

ويعد “نادي بليبي” المحطة الأولى في الجولة المشوقة، وهو قاعدة يختبر فيها الأطفال مغامرات ممتعة كعبور جسر قوس المطر، وجمع الطوابع في نهاية كل مرحلة من المغامرة، وتلي منطقة نادي بليبي منطقة “الديناصورات”، حيث يتعرف فيها الأطفال على الحيوانات المنقرضة وينطلقون في مهمة لجمع بيض الديناصورات لحمايتها من الخطر.

عالم قاع البحار

تمثل منطقة “عالم قاع البحار” المحطة الثالثة في جولة الأطفال العلمية، حيث يمكنهم رؤية الشعاب المرجانية والمخلوقات البحرية التي تجعلهم يشعرون وكأنهم تحت الماء، ومن هناك، ينتقل الأطفال إلى منطقة “الفضاء”، حيث سيتمكنون من تجربة الألعاب التعليمية المتعلقة بالفضاء والتعرف على الكواكب والنظام الشمسي، وهناك سيستعدون لرحلة غامرة إلى الفضاء مع بليبي ودي بو، حيث ينطلق الجميع إلى الفضاء الخارجي في رحلة مميزة لمعرفة المزيد عن الكواكب.

يمكن للأطفال والزوار مقابلة بليبي وأصدقائه المحبوبين دي. بووتابس، والتقاط الصور التذكارية معهم لتخليد تجربتهم المميزة، وفي نهاية الجولة، يمكن للزوار شراء العديد من الألعاب والتذكارات المختلفة لشخصيتهم المفضلة.

ويأتي هذا الحدث الأول من نوعه في العالم ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، وبالتعاون مع سبيس تون، بعد النجاح المذهل والشعبية الكبيرة التي حققتها شخصية بليبي، خاصة بعد وجوده في العديد من الفعاليات السابقة التي عقدت في المملكة العربية السعودية، ويمكن حجز التذاكر من خلال الرابط: هنا.