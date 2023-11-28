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بعدما أخبر الحكم بعدم وجود ركلة جزاء

عامر عبدالله: رونالدو صاحب اللقطة الأبرز في البطولة الآسيوية

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
عامر عبدالله: رونالدو صاحب اللقطة الأبرز في البطولة الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المعلق الإماراتي، عامر عبدالله المري سعادته البالغة بالتعليق على لقطة نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام بيرسبوليس الإيراني، بعدما أخبر الحكم بعدم وجود ركلة جزاء لصالحه.

عامر عبدالله يُشيد بكريستيانو رونالدو

واحتسب الحكم الصيني ما نينغ، ركلة جزاء لصالح رونالدو عند الدقيقة الثانية، إلا أنه نهض سريعًا؛ وهو يُشير له بأنها ليست ركلة جزاء، ليقوم بمراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو، ويلغي قراره.

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ونشر عامر عبدالله عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مقطع فيديو أثناء تعليقه على هذه اللقطة، وصفق لرونالدو على الهواء مباشرة، بعد تصرفه الرائع، مؤكدًا أنه أسطورة داخل وخارج الملعب.

وكتب عامر عبدالله: “لم أكن محظوظاً أن أعلق على أحد أهدافه، ولكن كنت محظوظاً باللقطة الأشهر، وما من جميل يظل جميلاً إلا أنت.. النصر ورونالدو.. فن وأخلاق ومصداقية، اللقطة الأبرز في البطولة الآسيوية.. العالم يتحدث عنها”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

تأهل النصر بدوري أبطال آسيا

ولعب النصر ضد بيرسبوليس بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس أقرب ملاحقيه.

النصر في دوري أبطال آسيا
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

 

 

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