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بعضها في مكامن مكتشفة حديثًا وبمعدلات قياسية

عبدالعزيز بن سلمان يُعلن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية والربع الخالي

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
عبدالعزيز بن سلمان يُعلن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية والربع الخالي
المواطن - واس

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صرَّح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، بأن شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ) تمكنت – بفضل الله- من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، حيث اكتُشِف حقل “الحيران” للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمن “حنيفة” في بئر (الحيران – 1) بمعدل (30) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و (600ر1) برميلٍ من المكثفات، بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن “العرب – ج” في الحقل نفسه بمعدل (1 ر 3) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك اكتُشِف حقل “المحاكيك” للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك – 2) بمعدل (85 ر 0) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

اكتشاف الغاز الطبيعي

كما اكتُشِف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقاً، حيث اكتُشف الغاز الطبيعي في مكمن “الجله” في حقل “عسيكرة” في الربع الخالي، بعد أن تدفق الغاز بمعدل (46) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، إضافة إلى اكتشاف مكمن إضافي للغاز الطبيعي في حقل “شدون” غرب مركز حرض، حيث اكتُشِف الغاز الطبيعي في مكمن “عنيزة – أ” بعد أن تدفق الغاز بمعدل (5 ر15) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (460) برميلاً من المكثفات.

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جنوب غرب الظهران

كما تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن “عنيزة ب/ج” في حقل “مزاليج” جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز بمعدل (14) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (150 ر4) برميلاً يومياً من المكثفات، واكتُشِف أيضاً الغاز الطبيعي في مكمن “الصارة” في حقل “الوضيحي” ومكمن “القصيباء” في حقل “أوتاد” جنوب غرب مدينة الهفوف، حيث تدفق الغاز الطبيعي من مكمن “الصارة” بمعدل (7 ر 11) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن “القصيباء” بمعدل (1 ر 5) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (57) برميلاً يومياً من المكثفات.

واختتم سمو وزير الطاقة تصريحه بحمد الله جل وعلا، وشكره على ما أنعم به، كما رفع التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ بما تحقق من إنجازات، سائلاً المولى عز وجل دوام الأمن والأمان والازدهار للمملكة وشعبها.

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