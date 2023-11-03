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عبد المجيد عبدالله يشعل أجواء ⁧بوليفارد وورلد‬⁩ في أولى حفلات ⁧‫موسم الرياض‬⁩ 

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
عبد المجيد عبدالله يشعل أجواء ⁧بوليفارد وورلد‬⁩ في أولى حفلات ⁧‫موسم الرياض‬⁩ 
المواطن - الرياض تصوير: خالد الحمودي

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أشعل الفنان عبد المجيد عبدالله أجواء منطقة ⁧بوليفارد وورلد⁩ في أولى حفلات ⁧‫موسم الرياض⁩ 2023 حيث أطرب الجماهير بباقة من أروع أغانيه.

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ليلة عبدالمجيد عبدالله

وأقيمت أولى حفلات موسم الرياض على أكبر بحيرة صناعية وكانت ليلة مميزة ومختلفة لكل الجماهير التي بادرت في الحضور إلى بوليفارد وورلد مساء يوم أمس الخميس الثاني من نوفمبر.

وقد تفاعل العديد من جماهير الحفل مع الفنان الذي أعاد إليهم الذكريات الجميلة فراحوا يدونون عبر منصات التواصل انطباعاتهم عن الحفل حيث قالت إحدى المتابعات: “أحبك عبدالمجيد استمتعت بحفلتك شكرًا لك من الأعماق” فيما قالت متابعة أخرى: “أبدعت والله من أجمل الحفلات”، وفي نفس الإطار قال متابع ثالث: “ليلة مميزة وجمهورك دائمًا مُتفاعل معك”.

 

فعاليات موسم الرياض

يذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة كل عام، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10- 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.

     عبدالمجيد عبدالله

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