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عدد القتلى في غزة يصل 16 ألفًا والمصابين 35 ألفًا

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
عدد القتلى في غزة يصل 16 ألفًا والمصابين 35 ألفًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة في فلسطين عن ارتفاع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى 16 ألفًا فيما ارتفع عدد المصابين إلى 35 ألفًا.

من جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه يجري العمل حاليًا على إخلاء المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في غزة، في ظل استمرار الهدنة المؤقتة التي بدأت يوم الجمعة الماضية.

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تمديد الهدنة في غزة

وتشير التوقعات إلى إمكانية تمديد الهدنة التي دخلت يومها الرابع والأخير اليوم لإتاحة الفرصة لتبادل أكبر عدد من الأسرى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع.

وشكلت الهدنة بين الجانبين فرصة لالتقاط الأنفاس ونقل الجرحى والمصابين وكذلك وصول المساعدات الإغاثية العاجلة فضلًا عن تبادل قوائم من الأسرى لدى الجانبين.

السعودية تطالب بوقف القتال الكامل

وكانت المملكة شددت أكثر من مرة على أهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة للالتزام التام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والعودة إلى مسار السلام بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

كما تؤكد المملكة على أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية، وزيادة الجهود الدولية وصولًا للوقف الكامل والمستدام لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين، ويسهم في تأمين الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

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