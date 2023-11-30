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تتوزع مواقع الاحتفال في 5 مراكز في العاصمة

عرض إبداعي بأضواء الليزر ضمن احتفال نور الرياض في نسخته الثالثة

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
عرض إبداعي بأضواء الليزر ضمن احتفال نور الرياض في نسخته الثالثة
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت النسخة الثالثة من احتفال “نور الرياض” أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، مساء اليوم الخميس، حيث تتوزع مواقع الاحتفال في 5 مراكز في العاصمة وهي: (مركز الملك عبدالله المالي، وادي حنيفة، وادي نمار، متنزه سلام، حي جاكس).

120 عملًا فنيًّا

ويضم الاحتفال أكثر من 120 عملًا فنيًّا يقدمها ما يزيد على 100 فنان من 35 دولة من بينهم أكثر من 35 فنانًا سعوديًّا. وأحد تلك الأعمال هو “حوار” للفنان الألماني كريستوفر باودر، وهو عمل فني يستمر لفترة 7 دقائق باستخدام 557 ضوءًا متحركًا و4 أجهزة ليزر فائقة الطاقة مع صوت موسيقي متزامن.

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يُمثل “حوار” مبادلة مُضيئة بين اثنين من أشهر المباني في سماء العاصمة: برج المملكة وبرج الفيصلية، في إطار هذا الحوار، يحلُّ الضوء محل الكلام كوسيلة للتعبير عن المشاعر والانطباعات ينبضان البرجان بالضوء، وكأنهما متفاعلان مع بعضهما البعض ويتبادلان رسائل بطرقٍ إبداعية حيثُ يحمل كل لون دلالة تعكس الحالة المزاجية والعاطفة والسمات الشخصية، ويُصنف هذا العمل الفني كأنشودة تتغنى بقوة التواصل، واحتفال بالتنوع والإبداع بين الأفراد والأوطان أيضًا.

وُلِد كريستوفر باودر عام 1973 في شتوتغارت بألمانيا، ويُقيم ويعمل في برلين. تركز ممارسته الفنية على التركيبات الفنية الضخمة والتصميمات المُضيئة، والتي تنبض بالحياة باستخدام المنتجات التي طوَّرها بنفسه مع فريقه في أستوديو التصميم والفنون خاصته. ويتشكِّل جوهر عمله من الفراغات والأجسام والأصوات والأنوار وتفاعلهم سويةً، أما الجانب الآخر فهو ترجمة وحدات القياس، البت والبايت، إلى أجسام وبيئات. تنقل تركيبات باودر الفنية، سواءً كانت على مستوى المدينة كلها أو في مساحة مغلقة، أو صممها بمفرده أو بالتعاون مع آخرين، المشاهدين إلى عوالمَ خيالية، وتضع الإدراك البشري أمام المُساءلة.

احتفال نور الرياض

يقام احتفال نور الرياض هذا العام تحت شعار “قمرا على رمال الصحراء” تحت إشراف القيمين الفنيين جيروم سانس، وآلاء طرابزوني، وفهد بن نايف وبيدرو ألونسو، ويستمر حتى 16 ديسمبر 2023. مع استمرار المعرض المصاحب حتى 2 مارس 2024 والذي يُقام تحت عنوان “الإبداع ينورنا، والمستقبل يجمعنا”.

ويشهد الاحتفال في نسخته الثالثة إقامة 44 جلسة حوارية و122 ورشة عمل و13 تجربة إبداعية وأكثر من1000 جولة إرشادية، وأكثر من 100 نشاط للعائلات ويمكن لزوّار احتفال نور الرياض الوصول إلى كافة الفعاليات وحجز التذاكر المخصصة لكافة المراكز مجانًا عبر الموقع الرسمي للرياض آرت هنا.

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