عشرات الشهداء والجرحى بعد قصف الاحتلال بوابة مجمع الشفاء بغزة

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة أن أعداد الشهداء والجرحى 60 على الأقل، في مجزرة نفذها الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف بوابة المجمع.

استهداف الإسعاف ومستشفيات

واستهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي مصابين كانوا يتوجهون لمعبر رفح مع مصر عبر سيارات الإسعاف في المجمع الطبي، فيما استهدف الاحتلال كذلك محيط مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي.

ارتفاع حصيلة الشهداء

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى أكثر من 9 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية “طوفان الأقصى”، في 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.