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جاري استكمال إعادتها لجميع المشتركين

عطل بالكهرباء في أحياء بالرياض بسبب الطقس والخدمة تعود تدريجيًّا

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
عطل بالكهرباء في أحياء بالرياض بسبب الطقس والخدمة تعود تدريجيًّا
المواطن - فريق التحرير

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اعتذرت شركة الكهرباء لمشتركيها المتأثرين بالانقطاع في أجزاء من أحياء الملقا، القيروان، غرناطة بمدينة الرياض؛ بسبب عطل خارج عن الارادة في الشبكة الكهربائية نتيجة الأحوال الجوية.

إعادة الخدمة تدريجيًّا

وقالت شركة الكهرباء في تدوينة لها عبر منصة إكس، اليوم الخميس: إنه تمكنت الفرق الميدانية من إعادة الخدمة تدريجيًّا لمعظم المشتركين المتأثرين وجاري استكمال إعادتها لجميع المشتركين.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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