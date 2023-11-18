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عقبة قد تمنع انضمام تاليسكا لـ غلطة سراي

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
عقبة قد تمنع انضمام تاليسكا لـ غلطة سراي
المواطن - فريق التحرير

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ارتبط اسم اللاعب البرازيلي تاليسكا نجم نادي النصر بالرحيل عن صفوف العالمي والانضمام لنادي غلطة سراي التركي في يناير المقبل.

وسجل النجم البرازيلي مع نادي النصر 8 أهداف في دوري روشن ومثلهم في دوري أبطال آسيا ليكون وصل مجموع أهدافه حتى الآن إلى 16 هدفًا.

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وطالبت جماهير غلطة سراي إدارة النادي التركي بالتحرك وضم النجم البرازيلي في يناير المقبل كونه سيكون مفيدًا لطريقة اللعب.

راتب تاليسكا

وتُعد مطالب تاليسكا المالية هي العقبة في إتمام صفقة الانتقال لنادي غلطة سراي، حيث يتقاضى النجم البرازيلي راتبًا كبيرًا مع النصر يصل إلى 9 ملايين دولار أمريكي في الموسم الواحد.

تاليسكا - النصر والوحدة

وفي وقت سابق، كشف حساب دوري روشن السعودي عبر منصة “إكس”، عن أفضل ثنائيات ضمن منافسات النسخة الحالية من البطولة، وانفرد رونالدو وتاليسكا بصدارة القائمة برصيد 21 هدفًا.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 13 هدفًا، يتصدر بهم قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد مرور 13 جولة، وذلك بخلاف صناعته لـ7 أهداف، ليكون الأكثر مساهمة بالأهداف، فيما تمكن النجم البرازيلي من هز الشباك 8 مرات.

 

 

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