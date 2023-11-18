جماهير الاتحاد ردًا على تصريحات سعد اللذيذ: ميركاتو نادينا كان غريبًا إيلون ماسك يهدد برفع دعوى قضائية ردًا على حملة المقاطعة الإعلانية مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة وجازان وعسير عقبة قد تمنع انضمام تاليسكا لـ غلطة سراي لقطات الأقمار الصناعية تكشف حشودًا بشرية من جنوب غزة تتجه شمالًا عقدة قارية تثير قلق مارسيلو جاياردو في الاتحاد اللقطات الأولى لقصف مدرسة الفاخورة وسقوط عشرات القتلى السعودية تُدين وتستنكر بأشد العبارات القصف السافر على مدرسة الفاخورة بغزة نجم كوت ديفوار بديل نيمار في الهلال
بات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني السابق لنادي ريفر بليت الأرجنتيني قريبًا من تدريب نادي الاتحاد.
وأكدت تقارير، مساء الأربعاء الماضي، أن نادي الاتحاد دخل في محادثات متقدمة مع جاياردو، حيث قدمت الإدارة عرضًا ضخمًا، وأبدى المدرب الأرجنتيني موافقته على تولي المهمة.
ولم يسبق لأي مدرب أرجنتيني الفوز ببطولة قارية مع نادي الاتحاد، حيث خسر الاتحاد لقب دوري أبطال آسيا مع مدربه الأرجنتيني جابرييل كالديرون في نهائي عام 2009.
عقدة عدم الفوز بأي بطولة قارية للمدرسة الأرجنتينية مع الاتحاد تثير قلق جاياردو الذي يتقاضى راتبًا سنويًا في الموسم يصل إلى 21 مليون يورو من إدارة أنمار الحائلي وفقًا لتقارير محلية.
المدرب الأرجنتيني صاحب الـ 47 عامًا حقق خلال مسيرته 15 بطولة وهم ” بطولة الدوري الأوروجوياني مع فريق ناسيونال موسم 2011/2012″.
حقق 14 بطولة مع نادي ريفر بليت وهم ” الدوري الأرجنتيني عام 2021، كأس الأرجنتين 3 مرات أعوام 2016 و 2017 و 2018، كأس السوبر الأرجنتيني مرتين”.
بطولة رابطة دوري المحترفين في عام 2021، كأس كوبا ليبرتادورس مرتين، كأس سودا أمريكانا، كأس ريكوبا سودا أمريكانا، بطولة بنك سورجو.