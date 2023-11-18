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لم يسبق لأي مدرب أرجنتيني الفوز ببطولة آسيوية مع العميد

عقدة قارية تثير قلق مارسيلو جاياردو في الاتحاد

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
عقدة قارية تثير قلق مارسيلو جاياردو في الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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بات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني السابق لنادي ريفر بليت الأرجنتيني قريبًا من تدريب نادي الاتحاد.

خليفة نونو سانتو

وأكدت تقارير، مساء الأربعاء الماضي، أن نادي الاتحاد دخل في محادثات متقدمة مع جاياردو، حيث قدمت الإدارة عرضًا ضخمًا، وأبدى المدرب الأرجنتيني موافقته على تولي المهمة.

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ولم يسبق لأي مدرب أرجنتيني الفوز ببطولة قارية مع نادي الاتحاد، حيث خسر الاتحاد لقب دوري أبطال آسيا مع مدربه الأرجنتيني جابرييل كالديرون في نهائي عام 2009.

عقدة عدم الفوز بأي بطولة قارية للمدرسة الأرجنتينية مع الاتحاد تثير قلق جاياردو الذي يتقاضى راتبًا سنويًا في الموسم يصل إلى 21 مليون يورو من إدارة أنمار الحائلي وفقًا لتقارير محلية.

مارسيلو جاياردو

مسيرة مارسيلو جاياردو

المدرب الأرجنتيني صاحب الـ 47 عامًا حقق خلال مسيرته 15 بطولة وهم ” بطولة الدوري الأوروجوياني مع فريق ناسيونال موسم 2011/2012″.

حقق 14 بطولة مع نادي ريفر بليت وهم ” الدوري الأرجنتيني عام 2021، كأس الأرجنتين 3 مرات أعوام 2016 و 2017 و 2018، كأس السوبر الأرجنتيني مرتين”.

بطولة رابطة دوري المحترفين في عام 2021، كأس كوبا ليبرتادورس مرتين، كأس سودا أمريكانا، كأس ريكوبا سودا أمريكانا، بطولة بنك سورجو.

 

 

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