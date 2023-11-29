علامات تجارية سعودية أبدعتها أنامل ذوي الإعاقة تشق طريقها بمهرجان الوليمة

أتاح مهرجان الوليمة للطعام السعودي، الفرصة للعديد من العلامات التجارية السعودية، ومشاريع رواد ورائدات الأعمال، والأشخاص ذوي الإعاقة، للوصول إلى شريحة كبيرة من الجمهور والمهتمين؛ لتشكل لهم خطوة أولى، وشهادة ثقة لشق طريق النجاح.

خمسة متاجر ضمن أركان وأجنحة المهرجان، تفتح نوافذها للعديد من المشاريع التجارية السعودية، للتعريف بمنتجاتها، وممارسة مهارات البيع، واكتساب خبرات الأسواق والتعامل مع الجمهور.

يقول المشرف على أحد المتاجر، إن لكل منتج قصة، تمثل انطلاقة لمشروع واعد، يتطلع من خلال هذه المناسبات لبدء مرحلة جديدة في عمر استثماره الخاص، مشيراً إلى أحد العلامات التجارية التي تنتج فناجين لشرب القهوة مصممة من الفخار، وصُنعت بأيدي سيدات سعوديات من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنقوشة بألوان مستوحاة من وهج الصحراء، لتمزج البساطة بالاختلاف والتميز.

وينفرد متجر من الخمسة، بإعادة توظيف جماليات الخط العربي في منتجات قابلة للتداول، منها ملابس تزيّنت بكلمات عربية، وقطع زينة وأكواب بأشكال وتصاميم بديعة، نُحتت عليها حروف وكلمات بخط جميل ورسم يجمع الفن بالدقة، فيما كانت مكافأة هذا الإبداع هو اكتظاظ المتجر بالمشترين، ورواج حركة البيع، والرغبة في اقتناء هذه التحف البديعة.



في خضم هذه الصورة الجميلة، تقف شوان ين، القادمة من كوريا الجنوبية في متجر الخط العربي، تتأمل مجموعة من المنتجات التي تزيّنت بحروف لُونت بطريقة متناسقة، بينما يجلس الخطاط السعودي الشاب أيمن سند لاستقبال طلبات الكتابة الفورية على المنتجات.

ويقول سند عن الخط العربي: “يعزز الهوية السعودية في المنتجات التي يقتنيها أو يشتريها الزوار”، مضيفًا أن العلامة التجارية “مخطوط” الذي يعمل فيه يهتم بدمج فنون التصميم مع الخط العربي، ويقدم التزاماً أدبياً بساعة تعليمية مجانية للمهتمين من أنحاء العالم مقابل كل مخطوط ينتجه.

وفي متجر مخطوط، مُتاح أيضاً بيع أدوات رسم وكتابة الخط العربي، وعادة ما يجد المهتمون بهذا الفن شغفهم في هذه الأدوات والقطع التي تساعدهم في بناء تجربتهم الخاصة، وبالتزامن مع تواجد المتجر على أرض مهرجان مهتم بقطاع الطعام والأغذية، يستعرض مخطوط ألواناً مستخلصة من مكونات غذائية، وعيّنات من لون الزعفران، ولون القهوة، ولون الخزامى، مع إمكانية أن يحظى زوار الجناح بفرصة تجربة استخدام تلك الألوان على الورق المتوفر في المتجر.

ويستمر مهرجان “الوليمة” للطعام السعودي في نسخته الثالثة الذي تنظمه هيئة فنون الطهي تحت شعار “تذوق الثقافة”، حتى يوم السبت الموافق 2 ديسمبر في حرم جامعة الملك سعود بالرياض، حيث يستهدف إبراز جهود المملكة في الاهتمام بالطعام بوصفه أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، بجانب تشجيع شباب وفتيات الوطن ممن يملكون اهتماماً بمجال الأطعمة لتحويل هواياتهم في هذا المجال إلى فرص عمل ومشاريع تجارية مربحة.

ويعد مهرجان “الوليمة” للطعام السعودي الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويسعى للتعريف بثقافة وتراث الأطعمة السعودية محلياً وعالمياً، وتقديم المملكة بوصفها وجهة عالمية لعشاق الطهي، فضلاً عن فتح المجال لصناعة واعدة تتسم بالتطور والاستدامة التنموية.