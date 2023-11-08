علماء يكشفون مفاجأة بشأن لغز مومياوات الكائنات الفضائية

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مازالت مومياوات الكائنات الفضائية، التي تم الكشف عنها في سبتمبر الماضي، تثير جدلاً واسعاً حول العالم، بخاصة بعد بيان أصدره مجموعة من العلماء يؤكد صحة وسلامة الجثث وأنها غير مزورة كما ادعى بعض المشككين.
ودعا أحد أعضاء الكونجرس المكسيكي إلى نشر جميع المعلومات المتعلقة بالكائنات الفضائية المجهولة، وتحقق الباحثون من مجموعة المومياوات ذات الأصابع الثلاثة كدليل محتمل على أشكال الحياة غير البشرية.
وأكد مجموعة من الأطباء، داخل الكونغرس المكسيكي أمس الثلاثاء، أن الجثث، التي يُزعم أنها ليست كائنات بشرية، حقيقية. وعقد المشرعون المكسيكيون جلسة استماع أخرى مخصصة لاحتمال وجود أشكال حياة خارج كوكب الأرض والكائنات الفضائية.
ووصف الباحثون تلك المومياوات ذات الأجسام الصغيرة بأنها نوع جديد من غير البشر، حيث كانت بدون رئتين أو أضلاع.
وكشف عالم الأنثروبولوجيا روجر زونيغا من جامعة سان لويس غونزاغا الوطنية في إيكا بيرو، أن الباحثين عثروا على خمس عينات مماثلة على مدى أربع سنوات.
وقال عالم الأنثروبولوجيا لرويترز: “إنها حقيقية، ولم يكن هناك أي تدخل بشري على الإطلاق في التكوين الجسدي والبيولوجي لهذه الكائنات”.
وكشفت رسالة، موقعة من 11 باحثًا من جامعة زونيجا، أن الجميع متفقون على أن الجثث حقيقية، لكنهم رفضوا التصديق على أنها خارج كوكب الأرض.
عرض خايمي موسان، وهو صحفي متخصص في علم الأجسام الطائرة المجهولة ودراسة الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الفضائية، تابوتين صغيرين يحتويان على متحجرات مفترضة لكائنين فضائيين، أمام النواب في سبتمبر الماضي.
وأكد معهد الفيزياء التابع للجامعة في بيان أنه أجرى تحليلات لكن فقط لتحديد عمر العينات وليس أصلها. ولفت إلى أن مختبره ينأى بنفسه عن أي استخدام أو تفسير أو تحريف آخر فيما يتعلق بالنتائج التي نشرها.
وقالت النسخة الفرنسية من صحيفة “هافينغتون بوست” إن هاتين المومياوتين ليستا لكائنين فضائيين وقد كُشف أمرهما قبل سنوات.
وأضافت “هافينغتون بوست” أن إحدى المومياوتين خضعت لتقويم من عالم أنثروبولوجيا، وأتت استنتاجاته واضحة بأن المومياء المعنية عبارة عن مجموعة من بقايا بشرية محنطة مختلفة.
وقال أحد مستخدمي الإنترنت المكسيكيين إن استقبال خايمي موسان في مجلس النواب يظهر ازدراء هذا البلد للعلم.
وسخر آخرون من الجلسة، داعين موسان إلى أن يصبح “رئيس العلاقات بين المجرات”.