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علي البليهي: صعوبتان واجهتا الأخضر في مباراة الأردن

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
علي البليهي: صعوبتان واجهتا الأخضر في مباراة الأردن
المواطن - فريق التحرير

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كشف علي البليهي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن الصعوبتين اللتين واجهتا الأخضر في مباراة الأردن مساء الثلاثاء في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

السعودية والأردن

وتحدث البليهي قائلًا لـ قناة SSC: “شعرنا بأننا كنا نلعب في السعودية، المباراة لم تكن سهلة واجهنا صعوبتين وهما دخول عناصر جديدة في المنتخب بجانب تغيير المدرب، لهذا التأقلم كان صعبًا بعض الشيء لكن القادم سيكون أفضل”.

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وتابع البليهي: “مانشيني يثق ثقة كبيرة في اللاعبين والقادم سيكون أفضل”.

وسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المنتخب الطاجيكستاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وتُقام المباراة يوم 21 مارس المقبل بين السعودية وطاجيكستان حيث يطمح الأخضر في الفوز والوصول للنقطة التاسعة.

الأخضر يفوز في أول جولتين

وكان الأخضر فاز على منتخبي باكستان والأردن في أول جولتين.

 

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