علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال لم يكن لاعبًا يوفنتوس يصارع الهلال لضم سانشو أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إحالة داني ألفيش للمحاكمة إنجاز جديد لـ ياسين بونو يمنحه الأفضلية على حساب حارسي الاتحاد والأهلي الدفاع المدني ينصح الجميع: احذروا جريان الأودية وتجمعات المياه أمران يحسمان مشاركة سالم الدوسري أمام النصر موسم الرياض يتيح لزواره التنقل بين دروب بلاد الشام العتيقة سبب عودة عمر السومة لمقر تدريبات الأهلي رغم رحيله
رد علي البليهي نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على أحد المتابعين له عبر منصة Snap Chat حول وظيفته المثالية في حال لم يكن لاعب كرة قدم.
وقال البليهي: ” كنت أتمنى أن أكون مقاولًا”.
جدير بالذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا المركز الأول في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.
وستعود مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بعد 10 أيام، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي الحالية لشهر نوفمبر.
وسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة الإيطالي روبيرتو مانشيني منتخبي باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وسوف تعود مباريات دوري المحترفين السعودي بداية من يوم الجمعة 24 نوفمبر حيث تُقام 4 مباريات في افتتاح الجولة الـ14 وهم ” الاتفاق ضد الاتحاد” و ” التعاون ضد الرياض” و ” النصر ضد الأخدود” و ” الطائي والرائد”.