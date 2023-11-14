علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال لم يكن لاعبًا

رد علي البليهي نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على أحد المتابعين له عبر منصة Snap Chat حول وظيفته المثالية في حال لم يكن لاعب كرة قدم.

تعليق علي البليهي

وقال البليهي: ” كنت أتمنى أن أكون مقاولًا”.

جدير بالذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا المركز الأول في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

وستعود مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بعد 10 أيام، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي الحالية لشهر نوفمبر.

وسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة الإيطالي روبيرتو مانشيني منتخبي باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.