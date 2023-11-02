بايدن في أول تصريح من نوعه: أيام نتنياهو معدودة عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسقط الأعمدة في هدى الشام أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق الذكاء الاصطناعي يشخص السرطان بدقة ويتفوق على الأطباء ابتهال ودعاء لرب العباد مع أمطار الخير بالحرم المكي فتاة تنهي حياتها بطريقة مأساوية بسبب الذكاء الاصطناعي باسم يوسف يتصدر مواقع التواصل بلقائه الثاني مع بيرس مورغان أوميجا-3 وسيلة فعالة للوقاية من مرض خطير سحب رعدية ممطرة بغزارة تشمل القصيم والرياض خلال ساعات لقطات ساحرة لمسيرة جمال تحت زخات البرد والمطر
وثقت مجموعة من الصور المتداولة، تعرض مركز هدى الشام في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس لهطول أمطار غزيرة وعواصف شديدة تسببت في تساقط الأعمدة.
وأظهرت الصور، سقوط أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية في هدى الشام بسبب العواصف الشديدة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف,الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.