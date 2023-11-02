عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسقط الأعمدة في هدى الشام 

وثقت مجموعة من الصور المتداولة، تعرض مركز هدى الشام في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس لهطول أمطار غزيرة وعواصف شديدة تسببت في تساقط الأعمدة.

عواصف شديدة

وأظهرت الصور، سقوط أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية في هدى الشام بسبب العواصف الشديدة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

أمطار رعدية غزيرة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف,الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.