Icon

حساب المواطن: إضافة الزوجة كمستفيد رئيسي في هذه الحالة Icon تصاميم مذهلة تجسد رحلة التراث والهوية داخل جناح السعودية في إكسبو 2025 Icon انقسام الجماهير بشأن موقف خالد العيسى Icon فبراير المقبل.. انطلاق مهرجان خادم الحرمين للهجن بجوائز 70 مليون ريال Icon لحظة القبض على مستشار أوباما بعد إهانته لبائع مصري بنيويورك Icon استطلاع للرأي: السعودية أكثر دولة عربية وإسلامية قدمت دعمًا لغزة Icon وزارة الصناعة تطلق خدمة تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية Icon عودة دوري روشن غدًا بـ4 مباريات Icon سبب فشل صفقة انتقال محمد صلاح للاتحاد Icon آسيا تحسم مصير أحمد حجازي من مونديال الأندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد انتهاء فترة التوقف الدولي

عودة دوري روشن غدًا بـ4 مباريات

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
عودة دوري روشن غدًا بـ4 مباريات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعود منافسات دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ4 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ14، وذلك بعد توقف المسابقة لمدة 12 يومًا، بسبب فترة التوقف الدولي.

موعد مباريات الغد

وتنطلق منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن بمباراتين عند الساعة السادسة مساء، حيث يستضيف الاتفاق فريق الاتحاد على ملعبه في الدمام، ويحل الرياض ضيفًا على التعاون في ملعبه ببريدة.

قد يهمّك أيضاً
وزير الخارجية لـ نظيره الأمريكي: السعودية ترفض التهجير القسري لسكان غزة

وزير الخارجية لـ نظيره الأمريكي: السعودية ترفض التهجير القسري لسكان غزة

ضربة نوعية.. حرس الحدود يحبط تهريب 150 كجم قات مخدر بجازان

ضربة نوعية.. حرس الحدود يحبط تهريب 150 كجم قات مخدر بجازان

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

وتُقام مباراتان عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الأخدود على ملعب “الأول بارك”، ويستضيف الطائي فريق الرائد، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة غدًا، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ22 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

الهلال في دوري روشن - الهلال ضد التعاون
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
صحة وطب‎

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

صحة وطب‎
طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!
العالم

طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!

العالم
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
آخر الاخبار

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن...

آخر الاخبار
نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا
مشاهير

نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

مشاهير
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
الرياضة

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن...

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

الرياضة
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال...

الرياضة