عودة دوري روشن غدًا بـ4 مباريات

تعود منافسات دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ4 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ14، وذلك بعد توقف المسابقة لمدة 12 يومًا، بسبب فترة التوقف الدولي.

موعد مباريات الغد

وتنطلق منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن بمباراتين عند الساعة السادسة مساء، حيث يستضيف الاتفاق فريق الاتحاد على ملعبه في الدمام، ويحل الرياض ضيفًا على التعاون في ملعبه ببريدة.

وتُقام مباراتان عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الأخدود على ملعب “الأول بارك”، ويستضيف الطائي فريق الرائد، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة غدًا، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ22 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.