غابري فيغا يخطف نجومية مباراة أبها والأهلي

ظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإسباني غابري فيغا بشكل مميز للغاية خلال مباراة أبها اليوم، ليكون الأبرز في اللقاء.

أرقام غابري فيغا في المباراة

وشارك غابري فيغا بشكل أساسي في مباراة أبها والأهلي اليوم، وساهم في تسجيل 4 أهداف، حيث نجح في هز الشباك مرتين، وقدم تمريرتين حاسمتين، وكان الأكثر تسديدًا بـ4 تسديدات، بينهم 3 على المرمى.

ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، غابري فيغا تقييمًا بـ10 درجات، ليكون ثالث لاعب أهلاوي يحصل على هذا التقييم في دوري المحترفين، بعد عمر السومة موسم 2016/ 2017، ودجانيني مرتين موسم 2018/ 2019.

مباراة أبها والأهلي

ولعب أبها والأهلي اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بسداسية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة، ليتواجد في المركز الـ15.