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ضمن منافسات دوري روشن

غابري فيغا يخطف نجومية مباراة أبها والأهلي

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
غابري فيغا يخطف نجومية مباراة أبها والأهلي
المواطن - فريق التحرير

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ظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإسباني غابري فيغا بشكل مميز للغاية خلال مباراة أبها اليوم، ليكون الأبرز في اللقاء.

أرقام غابري فيغا في المباراة

وشارك غابري فيغا بشكل أساسي في مباراة أبها والأهلي اليوم، وساهم في تسجيل 4 أهداف، حيث نجح في هز الشباك مرتين، وقدم تمريرتين حاسمتين، وكان الأكثر تسديدًا بـ4 تسديدات، بينهم 3 على المرمى.

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غابري فيغا
فيغا – المصدر @SPL

ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، غابري فيغا تقييمًا بـ10 درجات، ليكون ثالث لاعب أهلاوي يحصل على هذا التقييم في دوري المحترفين، بعد عمر السومة موسم 2016/ 2017، ودجانيني مرتين موسم 2018/ 2019.

غابري فيغا
فيغا – المصدر @SPL

مباراة أبها والأهلي

ولعب أبها والأهلي اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بسداسية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة، ليتواجد في المركز الـ15.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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