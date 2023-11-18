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لقيادة الفريق خلفًا لنونو سانتو

غالاردو يوقع عقد تدريب الاتحاد خلال ساعات

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
غالاردو يوقع عقد تدريب الاتحاد خلال ساعات
المواطن - فريق التحرير

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بات المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، قريبًا للغاية من تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

غالاردو يقترب من قيادة الاتحاد

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي الاتحاد دخل في محادثات متقدمة مع غالاردو، حيث قدمت الإدارة عرضًا ضخمًا، وأبدى المدرب الأرجنتيني موافقته على تولي المهمة، خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

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مارسيلو غالاردو
المدرب الأرجنتيني – المصدر @RudyGaletti

ونقل الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، تصريحات وكيل المدرب الأرجنتيني، خوان بيروس، وقال: “مارسيلو غالاردو سيوقع العقد مع الاتحاد خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وأضاف خوان بيروس، خلال التصريحات التي نقلها رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “لقد تابع غالاردو آخر مباريات الاتحاد، وناقش بالفعل مع إدارة الاتحاد بعض الصفقات المحتملة لشهر يناير”.

مارسيلو غالاردو
المدرب الأرجنتيني – المصدر @FabrizioRomano

الاتحاد يستعد لمواجهة الاتفاق

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعبه في الدمام، يوم 24 نوفمبر الجاري، بعد فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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