غالاردو يوقع للاتحاد حتى 2025 ويصل جدة قريبًا

يبدو أن الإدارة الاتحادية، حسمت ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وتوصلت إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.

لوبيتيغي يرفض عرض الاتحاد

وكان الاتحاد، قد أعلن عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وتولى حسن خليفة المهمة مؤقتًا، لتدخل في مفاوضات مع الإسباني جولين لوبيتيغي، ولكنه رفض عرض العميد اليوم.

الاتحاد يتفق مع غالاردو

وأكدت تقارير، مساء اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد دخل في محادثات متقدمة مع غالاردو، حيث قدمت الإدارة عرضًا ضخمًا، وأبدى المدرب الأرجنتيني موافقته على تولي المهمة.

وكشف خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، تفاصيل الاتفاق عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وقال: “سيوقع غالاردو على عقد حتى يونيو 2025، وسيتضمن العقد خيارًا للتمديد 18 شهرًا، حتى يونيو 2027”.

وشدد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، على أن غالاردو سيكون المدرب الجديد للاتحاد، خاصة أن الإدارة تضع اللمسات الأخيرة على العقد، وتوقع أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي السياق ذاته، أكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو”، سانتي أونا، أن نادي الاتحاد في طريقه للتعاقد رسميًا مع المدرب الأرجنتيني، مشددًا على أنه سيصل إلى جدة خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.