غاياردو: الطموح والتحدي سبب قبولي تدريب الاتحاد

أعرب المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، عن سعادته بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، متمنيًا البقاء لفترة طويلة معه.

غاياردو سعيد بتدريب الاتحاد

وقال غاياردو: “أشكر نادي الاتحاد على منحي هذه الفرصة، سعيد جدّا بوجودي في هذا المشروع.. هذا المشروع مثل القطار ينطلق بسرعة كبيرة جدًا”.

وتابع: “لدي ارتباط مع نادي الاتحاد لموسم ونصف، وهناك نية لتمديد هذا العقد، وهذا بالطبع سيعتمد على قناعة الطرفين بالإنجازات والنتائج.. في كرة القدم الشكل العام يتعلق بالنتائج وهو الحاسم، شخصياً كمدرب أعشق التحديات”.

وأضاف غاياردو خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي لتقديمه: “أحب الاستقرار قضيت 8 مواسم في نادي ريفر بليت وهذا أمر ليس بالسهل، ما قادني للاتحاد هو الطموح والتحدي”.

مهمة صعبة مع الاتحاد

وأردف: “وصلنا قبل يومين وسنبدأ المنافسة بعد أيام، نعم الوضع ليس مثاليًا تماماً ولكن هذا التحدي مشوق، النادي بطل الدوري بذلك نشارك في كأس العالم وهذا أيضًا تحد كبير لنا”.

وواصل غاياردو تصريحاته قائلًا: “من أسباب قبول مشروع الاتحاد هو حجم النادي الكبير والعناصر التي يملكها لذلك قبلت أن أكون جزءًا من هذا المشروع”.

واستكمل: “أحترم المدربين السابقين، اطلعت على كل شيء فنيًا وحتى سلوكيات اللاعبين، عملي يتعلق بتشخيص الوضع العام، والتواصل مع اللاعبين ومعرفة شخصياتهم ومميزاتهم، أنا شخص أحب التواصل وسوف أتعرف على اللاعبين بشكل أكبر الفترة القادمة”.

وأضاف: “فخور باستلامي هذا الفريق، والنجاح مسؤولية مشتركة بيننا جميعًا كمجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين والجمهور وكل من في المدينة”.

وجاء في ختام تصريحات غاياردو: “تعرفت على النادي من فترة قصيرة وبطبيعة الحال هناك أشياء بحاجة إلى تطوير، لدي ثقة كاملة في الجهاز الفني بمختلف التخصصات بأنهم سريعًا سيندمجون مع الأهداف المشتركة”.