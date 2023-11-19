غاياردو خامس أرجنتيني يقود الاتحاد

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حسمت إدارة نادي الاتحاد ملف المدير الفني الأجنبي، بالتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.
وأعلن نادي الاتحاد بالأمس، عن تعاقده رسميًا مع مارسيلو غاريادو، حيث سيقود الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف، حتى يونيو عام 2025.
وجاء التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، بعد إقالة البرتغالي نونو سانتو، لتراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم، وتولى المهمة مؤقتًا المدير الفني حسن خليفة.
ويُعد غاياردو المدير الفني الأرجنتيني الخامس الذي يتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وكانت البداية مع أوزفالدو أرديليس في عام 2001.
وتولى جابرييل كالديرون، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من 2008 وحتى 2010، وقاد إنزو هيكتور تروسيرو، العميد في 2010، كما أُسندت المهمة لرامون دياز في عام 2018.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعبه في الدمام، يوم 24 نوفمبر الجاري، بعد فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.