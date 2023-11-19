غاياردو صانع إنجازات ريفر بليت يحلم بالتألق مع الاتحاد

نجحت إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يُنهي التعاقد

وأعلن نادي الاتحاد بالأمس، عن تعاقده رسميًا مع مارسيلو غاريادو، خلفًا للمدير الفني البرتغالي المُقال نونو سانتو، حيث سيقود الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف، حتى شهر يونيو عام 2025.

إنجازات غاياردو مع ريفر بليت

وتُعد هذه التجربة الأولى لغاياردو خارج أمريكا الجنوبية، حيث سبق وتولى مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناسيونال الأوروغوياني، وتوج معه بلقب الدوري، ودرب ريفر بليت الأرجنتيني من 2014 وحتى 2022.

وحقق المدير الفني الأرجنتيني العديد من البطولات مع ريفر بليت، وفي مقدمتها؛ الدوري والكأس 3 مرات لكل منهما، كأس السوبر الأرجنتيني وكأس ليبرتادوريس مرتين لكل منهما، بجانب لقب كوبا سودا أمريكانا.

وحصد غاياردو، جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية 3 مرات، وأفضل مدير فني في كوبا ليبرتادوريس مرتين، بالإضافة إلى لقب أفضل مدرب في كوبا سودا أمريكانا مرة واحدة.

وسيتولى المدير الفني الأرجنتيني، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية، شهر ديسمبر المقبل، وسيبدأ مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.