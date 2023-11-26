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مبديًا ثقته في تطوير الأداء

غاياردو: مباراة أجمك الأوزبكي مهمة ونسعى لحسم الصدارة

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٤ مساءً
غاياردو: مباراة أجمك الأوزبكي مهمة ونسعى لحسم الصدارة
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، على أهمية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره أجمك الأوزبكي، مشددًا في الوقت ذاته على ثقته في تطوير أداء اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

غاياردو يؤكد أهمية المباراة

وقال غاياردو: “مباراة الغد مهمة جدًا، لأن نتيجتها قد يترتب عليها حسم الصدارة لصالحنا، لو نجحنا في تحقيق بالفوز، وسنلعب بكل قوة لتحقيق ذلك، على الرغم من أننا لم نحصل على القدر الكافي من الاستشفاء بعد المواجهة الماضية بالدوري”.

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جانب من مغادرة البعثة – المصدر @ittihad

وأضاف غاياردو، في المؤتمر الصحافي: “تجربتي الأولى أمام الكرة الأوزبكية وأملك معلومات جيدة عنها، وشاهدت منتخبهم تحت 17 عامًا في كأس العالم للناشئين، واللاعبون يملكون بنية جسمانية جيدة، والكرة هنا تتطور بشكل كبير”.

واختتم غاياردو، تصريحاته قائلاً: “استلمت تدريب الفريق قبل فترة قصيرة، وثقتي كبيرة في رغبة الجميـع للعمـل وتطوير الأداء إلى الأفضل مما سيساعدني في سرعة نقل الأفكار وطريقة لعب واضحة للفريق خلال الفترة المقبلة”.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

مباراة الاتحاد ضد أجمك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد أجمك، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “ميتالورج” في أوزبكستان، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل أجمك الأوزبكي الترتيب دون أي نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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