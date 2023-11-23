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خلال مواجهة الاتفاق المقبلة

غاياردو يسعى لتحقيق انطلاقة قوية مع الاتحاد

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
غاياردو يسعى لتحقيق انطلاقة قوية مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لتحقيق بداية قوية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقيادته لتجاوز عقبة الاتفاق.

الاتحاد ضيفًا على الاتفاق

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على الاتفاق في ملعبه بالدمام، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

غاياردو يسعى للفوز

وتُعد مباراة الاتفاق ضد الاتحاد هي الأولى لمارسيلو غاياردو، الذي تعاقدت معه الإدارة مؤخرًا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى يونيو عام 2025، خلفًا للمدرب البرتغالي المقال نونو سانتو.

ويطمح غاياردو، لظهور بصمته سريعًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتقديم أداء جيد ضد الاتفاق غدًا، خاصة أن الجماهير تطمح في استعادة التوازن وتحقيق انتصارات متتالية بعد تراجع النتائج مع سانتو قبل إقالته.

مارسيلو غالاردو - غاياردو
المدرب الأرجنتيني – المصدر @FabrizioRomano

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