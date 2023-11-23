غاياردو يسعى لتحقيق انطلاقة قوية مع الاتحاد

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يأمل المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لتحقيق بداية قوية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقيادته لتجاوز عقبة الاتفاق.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على الاتفاق في ملعبه بالدمام، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.
وتُعد مباراة الاتفاق ضد الاتحاد هي الأولى لمارسيلو غاياردو، الذي تعاقدت معه الإدارة مؤخرًا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى يونيو عام 2025، خلفًا للمدرب البرتغالي المقال نونو سانتو.
ويطمح غاياردو، لظهور بصمته سريعًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتقديم أداء جيد ضد الاتفاق غدًا، خاصة أن الجماهير تطمح في استعادة التوازن وتحقيق انتصارات متتالية بعد تراجع النتائج مع سانتو قبل إقالته.