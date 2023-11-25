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بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول

غداً.. بداية الفصل الدراسي الثاني في مدارس التعليم العام والجامعات

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
غداً.. بداية الفصل الدراسي الثاني في مدارس التعليم العام والجامعات
المواطن - فريق التحرير

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ينطلق يوم غد الأحد 26 نوفمبر 2023، الفصل الدراسي الثاني في مدارس التعليم العام والجامعات التي طبقت نظام الفصول الثلاثة.

التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني

من جهتها أوضحت وزارة التعليم الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني من أجل أن يستعد الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، على أن تأتي الخطة على النحو التالي:

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– يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد المقبل الموافق 26 من نوفمبر 2023 الموافق 12 من جماد الأول 1445.
– إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.
– أما الفصل الدراسي الثاني سوف ينتهي مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12 من شعبان 1445 الموافق 22 من فبراير 2024.

1.2 مليون طالب وطالبة في الرياض

هذا ويعود أكثر من ١.٢ مليون طالب وطالبة غداً الأحد إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس ووصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة، إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.

الاصطفاف الصباحي حسب التقويم الشتوي

وأشار إلى أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة ٦.٤٥ صباحاً وبداية الحصة الأولى الساعة ٧ صباحاً.
وأكد الثميري، على أهمية تعاون شركاء النجاح أولياء الأمور، بهدف تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتضافر الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم.

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