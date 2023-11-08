غدًا.. تعليق الحضور بمدارس الرياض وتأجيل اختبارات جامعة الإمام سيل وادي الريم يمتزج بمياه البحر في جازان المنطقة المصرية في بوليفارد وورلد.. بوابة موسم الرياض إلى عصر الفراعنة أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة عبر منصة جدارات لقطات لهطول الأمطار على أحياء شمال الباحة دليلك إلى التعامل والوقاية من آلام الظهر معنى حالة الدفعة لا يوجد في حساب المواطن الكهرباء : تقسيط الفاتورة مرتين سنويًا فقط التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح الشرقية
أعلنت إدارة تعليم الرياض تعليق الدراسة حضوريًّا غدًا الخميس 25/ 4/ 1445هـ في جميع المدارس؛ نظرًا لانعقاد قمتين عربية وإسلامية في الرياض.
وقالت إدارة تعليم الرياض، في بيان لها: “نظرًا لما تشهده العاصمة الرياض من انعقاد القمتين؛ فقد تقرر تعليق الدراسة حضوريًّا غدًا الخميس 25/ 4/ 1445هـ في جميع المدارس على أن تكون متابعة سير العملية التعليمية وتأدية الاختبارات “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي”.
كما أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعليق الاختبارات غدًا الخميس 25/ 4/ 1445هـ، الموافق 9/ 11/ 2023م.
وقالت جامعة الإمام في بيان لها: “بمناسبة عقد القمة العربية.. جامعة الإمام تعلن عن تعليق الاختبارات غدًا الخميس 25/ 4/ 1445هـ، الموافق 9/ 11/ 2023م، وسيتم إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة خلال الأسبوع المقبل، وإبلاغ الطلاب والطالبات بالمواعيد الجديدة”.