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استهلاك 150000 لتر من المطهرات

غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا
المواطن - واس

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كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أعمال غسل وتعقيم المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، بعدد غسلات 10 مرات يوميًّا، وفق منظومة عمل يقوم عليها “4000” عامل وعاملة يشرف عليهم (200) مشرف سعودي يعملون على مدار 24 ساعة.

ويتم استهلاك (150000) لتر من المطهرات الصديقة للبيئة لغسيل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة، وتشغيل أكثر من (1000) معدة وآلة للمشاركة في أعمال الغسيل على مدار اليوم وتعطير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بـ (2500) لتر يومياً بأجود أنواع المعطرات التي جلبت خصيصاً للمسجد الحرام وتشغيل (100) فواحة معطرة جدارية داخل توسعة الملك فهد – رحمه الله – والمسعى بأدواره، وتوزيع أكثر من (2000) حاوية نفايات صغيرة وكبيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى النظافة.

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أكثر من ألف مشاية

ويتم فرش أكثر من (1000) مشاية بلاستيكية على مداخل ومخارج المسجد الحرام لتحديد مسارات الحشود بعدة ألوان للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام لمعرفة المداخل، وفرش أكثر من (35.000) سجاد جديد بجميع مصليات المسجد الحرام وساحاته. وتتم عمليات الغسل والتعقيم عبر كفاءات مؤهلة ومدربة للقيام بأعمال الغسيل، وفق نظام دقيق يراعي كثافة الأعداد وجودتها بما يتناسب مع شرف المكان والزمان، كما تُستخدم معدات الغسيل والآليات الحديثة؛ للمحافظة على نظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع، إضافة إلى تخصيص معدات خاصة لغسيل صحن المطاف ومعدات خاصة بالمسعى، وأخرى للمصليات، والساحات الخارجية، وآليات كهربائية لإخراج المخلفات إلى خارج المسجد الحرام.

غسل وتجفيف

ويبدأ العمل باتجاه المعدات إلى داخل الحجر لغسله، ويقوم بذلك مجموعة من العمالة مستخدمين المساحات الجلدية، ويعقب ذلك تجفيف الأرضيات، مشيراً إلى أن الآليات والمعدات تتجمع في المكان المخصص لتهيئتها للنزول إلى جوار الكعبة المشرفة، بعد التأكد من سلامتها؛ لتتم عملية الغسل بالدوران حول الكعبة المشرفة إضافة إلى أن عمليات التعقيم باستخدام المساحات الجلدية بطريقة فنية وسريعة لا تتسبب في إعاقة الطائفين، كما أن تعقيم كامل المطاف في وقت زمني يقدر بخمس وعشرين دقيقة، ويتم تعقيم أرضيات المسجد الحرام باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام، مع استمرارية عمليات رش المعطرات الخاصة بالمسجد الحرام.

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