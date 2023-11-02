فتاة تقطع الطريق فجأة وكادت تتسبب في حادث مروع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208.64 ريال بايدن في أول تصريح من نوعه: أيام نتنياهو معدودة عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسقط الأعمدة في هدى الشام أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق الذكاء الاصطناعي يشخص السرطان بدقة ويتفوق على الأطباء ابتهال ودعاء لرب العباد مع أمطار الخير بالحرم المكي فتاة تنهي حياتها بطريقة مأساوية بسبب الذكاء الاصطناعي باسم يوسف يتصدر مواقع التواصل بلقائه الثاني مع بيرس مورغان
وثق مقطع فيديو متداول، قيام فتاة بقطع طريق فجأة على أحد الطرق السريعة وكادت تتسبب في حادث مروع، دون أي انتباه منها أو مراعاة لحركة السيارات على الطريق.
وكما ظهر في المقطع، سارعت الفتاة لقطع الطريق أمام قائد مركبة، أثناء سيره على أحد الطرق السريعة، لتلحق بمركبة في الجانب الآخر من الطريق.
وخلال المقطع، ظهر شخص يقود سيارته بسرعة، وتفاجأ بفتاة تقطع الطريق أمامه، وكادت تتسبب في حادث وتعرض حياتها للخطر.
ولحسن حظ الفتاة تمكن قائد المركبة -رغم السرعة العالية- من تفادي الاصطدام بها، إلا أنه في محاولة لتفادي الاصطدام بالفتاة اصطدم بمركبة على جانب الطريق، ولكنه تمكن من استكمال القيادة.
— مكة (@maka85244532) October 30, 2023