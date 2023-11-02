فتاة تقطع الطريق فجأة وكادت تتسبب في حادث مروع

وثق مقطع فيديو متداول، قيام فتاة بقطع طريق فجأة على أحد الطرق السريعة وكادت تتسبب في حادث مروع، دون أي انتباه منها أو مراعاة لحركة السيارات على الطريق.

فتاة تقطع الطريق فجأة

وكما ظهر في المقطع، سارعت الفتاة لقطع الطريق أمام قائد مركبة، أثناء سيره على أحد الطرق السريعة، لتلحق بمركبة في الجانب الآخر من الطريق.

تصرف قائد المركبة

وخلال المقطع، ظهر شخص يقود سيارته بسرعة، وتفاجأ بفتاة تقطع الطريق أمامه، وكادت تتسبب في حادث وتعرض حياتها للخطر.

ولحسن حظ الفتاة تمكن قائد المركبة -رغم السرعة العالية- من تفادي الاصطدام بها، إلا أنه في محاولة لتفادي الاصطدام بالفتاة اصطدم بمركبة على جانب الطريق، ولكنه تمكن من استكمال القيادة.