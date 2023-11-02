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تعرضت لمحتوى تحدث عن الاكتئاب وإيذاء النفس

فتاة تنهي حياتها بطريقة مأساوية بسبب الذكاء الاصطناعي

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
فتاة تنهي حياتها بطريقة مأساوية بسبب الذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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قررت فتاة إنهاء حياتها بطريقة مأساوية؛ بسبب محتوى ضار للذكاء الاصطناعي، حيث قررت الفتاة البريطانية، البالغة من العمر 14 عامًا، الانتحار بطريقة مأساوية، بعدما أقبلت على الانتحار بسبب محتوى متطرف عبر الإنترنت.

محتوى ضار للذكاء الاصطناعي

وأفادت صحيفة dailymail، بأن الفتاة التي تدعى مولي راسل، أقبلت على الانتحار بسبب محتوى متطرف، فيما حذر والدها من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يثير موجة جديدة مدمرة من المحتوى المتطرف عبر الإنترنت الذي أدى إلى وفاة ابنته.

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وحث الوالد إيان راسل المسؤولين على عدم التركيز فقط على الخطر الوجودي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على البشرية، ولكن أيضًا على النظر في المخاطر الأكثر إلحاحًا والملموسة على سلامة الأطفال.

انتحار الفتاة

كما أكد أن ابنته تعرضت لمحتوى تحدث عن الاكتئاب وإيذاء النفس والانتحار.

كما كتبت الفتاة تغريدة عبر حسابها عبر موقع X (تويتر سابقًا) قبل وفاتها: “الجميع أفضل حالًا بدوني.. أنا لا أنسجم في هذا العالم”.

تحقيق الشرطة

وتوصل تحقيق إلى أن مولي البالغة من العمر 14 عامًا تعرضت لمشاهدة وابل من المواد الانتحارية وإيذاء النفس على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في انتحارها، نتيجة تعرضها إلى الاكتئاب.

وأرجع الطبيب الشرعي، أندرو ووكر، وفاة الفتاة إلى المحتوى الذي شاهدته والذي لم يكن آمنًا.

قمة الذكاء الاصطناعي

حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة “إكس”، من أن الذكاء الاصطناعي يمثل خطرًا على البشرية، كما يعد مالك SpaceX وTesla وX من بين أكثر من 100 شخصية رئيسية في قمة السلامة التاريخية حول الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة.

وتحدث إيلون ماسك، في تصريحات لقناة سكاي نيوز البريطانية، أمس الأربعاء، عن المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، وحذر في وقت سابق من هذا العام من أنه قد يؤدي إلى تدمير الحضارات.

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