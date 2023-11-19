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فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث إطلاق برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية.

ويستهدف هذا البرنامج ترشيح الوظائف التعليمية حملة درجة البكالوريوس. للحصول على درجة الدبلوم العالي أو الماجستير في تدريس اللغة الصينية.

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• الضوابط والشروط المنظمة للترشيح:

– ألا يزيد عمر المرشح عند بداية الدراسة عن أربعين عاماً.
– ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين.

– ألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدر بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح، وألا يكون محالاً إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفاً في قضية قائمة أو منظورة.
– أن يتعهد المرشح بالموافقة على تدريس مادة اللغة الصينية في مراحل التعليم العام المختلفة.
– أن يتعهد المرشح بالعمل لدى الوزارة مدة تعادل مدة ابتعاثه.
– ألا يسبق للمرشح الحصول على قرار ابتعاث أو إيفاد وتم الانسحاب منه أو الاعتذار عنه بدون مبررات تقبلها اللجنة المعنية أو إنهاؤه من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة خلال آخر سنتين.
– ألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد. تخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة.
– أن يكون المرشح حاصلا على (5) خمس درجات في اختبار الايلتس أو ما يعادلها .

– تخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد و الابتعاث بالوزارة.
– أن يجتاز المرشح دورة في اللغة الصينية داخل المملكة بالتنسيق مع معاهد متخصصة في ذلك.
– ألا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن سنتين. تخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة
– أن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابع لها والمقابلة النهائية في الوزارة. تخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة
– تتم معاملة جميع المرشحين إدارياً وماليا وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 1550 وتاريخ 9 / 6 / 1440 هـ.
– اجتياز تقييم تجانس الثقافات.

ثالثا : المستندات المطلوبة للتقديم على البرنامج:

يتم رفع الطلبات للإدارة العامة للإيجاد والابتعاث بالوزارة من قبل إدارات التعليم بعد الدراسة عن طريق نظام فارس، ويتم إرفاق المستندات التالية بصيغة pdf

– صورة من شهادة اجتياز اللغة الإنجليزية
– السيرة الذاتية للمرشح
– صورة من الهوية الوطنية
– صورة من جواز السفر للمرشح
– صورة من شهادة آخر مؤهل للمرشح

 

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