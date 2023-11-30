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بعد تسجيله ثنائية ضد أبها

فراس البريكان يتفوق على الدوسري

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
فراس البريكان يتفوق على الدوسري
المواطن - فريق التحرير

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خطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فراس البريكان الأنظار في مباراة أبها اليوم، ليتصدر قائمة مميزة هذا الموسم.

فراس البريكان يتألق

وشارك فراس البريكان بشكل أساسي في مباراة الأهلي ضد أبها، ونجح في تسجيل هدفين، ليرفع عدد أهدافه إلى 8 في دوري روشن السعودي، وذلك بالإضافة إلى تقديمه لـ4 تمريرات حاسمة.

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فراس البريكان
البريكان – المصدر @ALAHLI_FC

ونجح فراس البريكان في تسجيل 4 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ثم أحرز 4 أهداف مع الأهلي، ليكون أكثر اللاعبين السعوديين تسجيلًا للأهداف هذا الموسم، متفوقًا على نجم الهلال، سالم الدوسري صاحب الـ7 أهداف.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @SPL

الأهلي يكتسح أبها بسداسية

ولعب أبها ضد الأهلي على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بسداسية دون رد.

ورفع الراقي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 13 نقطة، ليتواجد في المركز الـ15.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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