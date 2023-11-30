فراس البريكان يتفوق على الدوسري

خطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فراس البريكان الأنظار في مباراة أبها اليوم، ليتصدر قائمة مميزة هذا الموسم.

فراس البريكان يتألق

وشارك فراس البريكان بشكل أساسي في مباراة الأهلي ضد أبها، ونجح في تسجيل هدفين، ليرفع عدد أهدافه إلى 8 في دوري روشن السعودي، وذلك بالإضافة إلى تقديمه لـ4 تمريرات حاسمة.

ونجح فراس البريكان في تسجيل 4 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ثم أحرز 4 أهداف مع الأهلي، ليكون أكثر اللاعبين السعوديين تسجيلًا للأهداف هذا الموسم، متفوقًا على نجم الهلال، سالم الدوسري صاحب الـ7 أهداف.

الأهلي يكتسح أبها بسداسية

ولعب أبها ضد الأهلي على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بسداسية دون رد.

ورفع الراقي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 13 نقطة، ليتواجد في المركز الـ15.