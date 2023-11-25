فراس البريكان يعوض غياب فيرمينو ضد الشباب

استقر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، على الدفع بالنجم فراس البريكان في التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الشباب اليوم.

مباراة الأهلي ضد الشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة اليوم، يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

فراس البريكان يقود الهجوم

ويعتزم يايسله الدفع بالنجم فراس البريكان، لتعويض غياب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، حيث أكدت تقارير تواجده في بلاده بعد وفاة والده، فيما سيعود آلان سانت ماكسيمان للمشاركة كأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

ويتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، عبدالله العمار، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، بسام الحريجي، محمد المجحد، فرانك كيسيه، آلان سانت ماكسيمان، جابرييل فيجا، رياض محرز وفراس البريكان.