فراس البريكان يعوض غياب فيرمينو ضد الشباب الفتح والفيحاء في مباراة تصحيح المسار فينالدوم يخطف الأنظار مع الاتفاق مارسيلو غروهي يخذل جماهير الاتحاد القبض عل شخصين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن كريستيانو رونالدو يتفوق على نجوم العالم في 2023 التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وليفربول لقطات لجريان السيول جنوب شرق القنفذة ذكرى الهبوط تشعل مباراة الأهلي والشباب
استقر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، على الدفع بالنجم فراس البريكان في التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الشباب اليوم.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
وقبل قمة اليوم، يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.
ويعتزم يايسله الدفع بالنجم فراس البريكان، لتعويض غياب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، حيث أكدت تقارير تواجده في بلاده بعد وفاة والده، فيما سيعود آلان سانت ماكسيمان للمشاركة كأساسي بعد تعافيه من الإصابة.
ويتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، عبدالله العمار، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، بسام الحريجي، محمد المجحد، فرانك كيسيه، آلان سانت ماكسيمان، جابرييل فيجا، رياض محرز وفراس البريكان.