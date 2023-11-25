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ضمن منافسات دوري روشن

فراس البريكان يعوض غياب فيرمينو ضد الشباب

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
فراس البريكان يعوض غياب فيرمينو ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، على الدفع بالنجم فراس البريكان في التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الشباب اليوم.

مباراة الأهلي ضد الشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وقبل قمة اليوم، يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

فراس البريكان يقود الهجوم

ويعتزم يايسله الدفع بالنجم فراس البريكان، لتعويض غياب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، حيث أكدت تقارير تواجده في بلاده بعد وفاة والده، فيما سيعود آلان سانت ماكسيمان للمشاركة كأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

روبرتو فيرمينو
فيرمينو – المصدر @ALAHLI_FC

ويتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، عبدالله العمار، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، بسام الحريجي، محمد المجحد، فرانك كيسيه، آلان سانت ماكسيمان، جابرييل فيجا، رياض محرز وفراس البريكان.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @ALAHLI_FC

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