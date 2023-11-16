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خلال فترة الانتقالات الصيفية

فرصة أمام الريال لضم مبابي مجانًا

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
فرصة أمام الريال لضم مبابي مجانًا
المواطن - فريق التحرير

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لا زال الغموض يُخيم على مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، وسط ارتباط اسمه بالانتقال لريال مدريد.

باريس لن يُقدم عرضًا جديدًا

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية، وفقًا لمصادر موثوقة، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تستبعد حاليًّا تقديم أي عرض لتجديد عقد مبابي.

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وأضافت: “نية النادي هي أن يفي اللاعب بالاتفاق الحالي، ويقوم بتنشيط شرط التمديد لعام إضافي حتى 2025، بعدما عانى في السنوات الماضية نظرًا لوجود نيمار، الذي كان لديه وزن أكبر في النادي لأسباب تسويقية واقتصادية”.

مبابي
كيليان – المصدر @PSG_English

وواصلت الصحيفة الإسبانية: “سيواجه النجم الفرنسي نفس المشكلة، حال قرر الانتقال لريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، الذي لديه فينيسيوس جونيور”.

وجاء في ختام التقرير: “سيكون الباب مفتوحًا أمام ريال مدريد لضم مبابي مجانًا، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أي إغراءات من نادي العاصمة الفرنسية لإقناعه بالبقاء”.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @PSG_arab

تألق مبابي

على الجانب الآخر، يواصل كيليان تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، وتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لشهر أكتوبر، بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

كيليان مبابي
كيليان  – المصدر @PSG_arab

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