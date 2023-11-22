Icon

القافلة الإغاثية السعودية تتوجه إلى معبر رفح لإغاثة غزة Icon فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة Icon الأمطار تزيد أجواء الصباح جمالاً Icon دكاكين جدة القديمة وأسواقها الشعبية وجهة الزوار Icon ترحيب روسي صيني بالهدنة المؤقتة في غزة وتبادل الأسرى Icon تحديد سعر الطرح لأسهم شركة أرماح الرياضية Icon قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب Icon بقايا القهوة يمكنها علاج آلزهايمر ومرض باركنسون Icon تفاصيل وقف إطلاق النار المؤقت في غزة Icon رياح شديدة تحد الرؤية على المدينة المنورة وتبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ مساءً
فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دفع مؤسس ومدير بورصة العملات المشفرة بينانس، تشانغبينج تشاو ، منصة ثمنًا لفضيحة غسل أموال تورطت فيها المنصة.

قضية بينانس

وتعتبر بينانس أكبر بورصة في مجال العملات المشفرة في العالم، انتهكت العقوبات الأمريكية وخالفت الأنظمة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال.

قد يهمّك أيضاً
اللذيذ: كريستيانو رونالدو لم يظهر في مفاوضات النصر إلا لحظة التوقيع

اللذيذ: كريستيانو رونالدو لم يظهر في مفاوضات النصر إلا لحظة التوقيع

القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

واتهم ممثلو الادعاء بينانس بتسهيل المعاملات مع مجموعات خاضعة للعقوبات، وأقرت البورصة بالذنب ووافقت على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار.

وأعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند أن منصة بينانس لتداول العملات الرقمية كانت تسمح بالتعاملات مع إيران وسوريا، وكذلك القرم الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

واستقال تشاو من منصبه بعدما مثل أمام محكمة في سياتل أمس الثلاثاء وقدم التماسه، وسيترأس الشركة بينانس الآن ريتشارد تنغ، وسيظل بمقدور المنصة ممارسة أعمالها في الولايات المتحدة كجزء من التسوية.

هبوط العملات الرقمية

من جهة أخرى رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة كراكن، وهي بورصة العملات الرقمية الرائدة في الولايات المتحدة ، على أساس أنها تنتهك قوانين الأوراق المالية، بما في ذلك استخدام أصول المستخدم.

وبعد هذا الإجراء تراجعت العملات الرقمية انخفضت سولانا بحوالي 7٪ أمس، فيما تتراجع اليوم بنسبة 1.25%، بينما تتراجع كاردانو في الـ 24 ساعة الماضية بنحو 3.5%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6%
السوق

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي...

السوق
انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
العالم

انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس...

العالم
مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي
الرياضة

مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي

الرياضة
وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي
السعودية اليوم

وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب...

السعودية اليوم
لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار
العالم

لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار

العالم
طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا 
السعودية اليوم

طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة...

السعودية اليوم
ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش
أخبار أمنية

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

أخبار أمنية
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار