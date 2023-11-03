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فعلة متداولة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
فعلة متداولة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب
المواطن - فريق التحرير

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اكتشف علماء جامعة هاليم في كوريا الجنوبية أن تناول وجبة العشاء في وقت متأخر، وعدم تناول وجبة الفطور يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

إلى أن 16121 شخصًا شاركوا في هذه الدراسة، قسمهم الباحثون إلى أربع مجموعات وفقًا لنظام النوم والتغذية. أفراد المجموعة الأولى كانوا يرقدون مبكرًا ويستيقظون مبكرًا ويتناولون وجبة الفطور.

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أما أفراد المجموعة الثانية كانوا ينامون ويستيقظون مبكرًا ولكنهم لم يتناولوا وجبة الفطور دائمًا.

وتميزت عادات المجموعة الثالثة بالتأخر في النوم والاستيقاظ وتناول وجبة الفطور بانتظام. أما أفراد المجموعة الرابعة فكانوا ينامون في وقت متأخر ويستيقظون متأخرين، وغالبًا ما كانوا لا يتناولون وجبة الفطور. وكان على المشاركين إبلاغ الباحثين عن وقت تناولهم لوجبة العشاء.

خطر

واتضح للباحثين أن عدم تناول وجبة الفطور مع العشاء المتأخر يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي- اختلال عملية الأيض المرتبطة بالسمنة. والأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة يزداد خطر إصابتهم بأمراض القلب وداء السكري وأمراض المفاصل والسرطان.

واكتشف الباحثون أيضًا أن تناول وجبة العشاء في وقت متأخر وعدم تناول الفطور، يلحق ضررًا كبيرًا بصحة الرجال، حيث إن الرجال الذين لديهم هذه العادة يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من الإناث.

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