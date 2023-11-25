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مساء اليوم السبت

فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بكوكب المشترى في سماء السعودية

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بكوكب المشترى في سماء السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم السبت، أنه يمكن رصد اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي، في سماء المملكة والمنطقة .

ظاهرة فلكية

وأوضحت فلكية جدة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه الظاهرة سترصد بعد غروب الشمس اليوم السبت 25 أكتوبر 2023 وبداية الليل وطوال ساعات الليل وحتى بزوغ الفجر بمشيئة الله”.

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وأشارت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيفصل بينهما درجتان في ظاهرة جميلة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

 

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