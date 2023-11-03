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يعتبر من الألياف الذائبة

فوائد الجيلي عديدة أهمها محاربة الإمساك

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
فوائد الجيلي عديدة أهمها محاربة الإمساك
المواطن - فريق التحرير

استعرض أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، فوائد الجيلي (الهُلام)، حيث أكد أنه يعتبر من الألياف الذائبة التي تحارب الإمساك وتغلف المعدة والأمعاء بطبقة هلامية تمنع خشونة بعض الأغذية أو تقلل من الالتهابات لوجود مادة الجلايسين.

فوائد الجيلي

وقال الخضيري عبر منصة إكس: يعتبر الجيلي مادة فقيرة غذائيًّا لذلك، وأنصح به للجميع، لأنه ألياف تمنع الإمساك وبالذات للأطفال والكبار ولا يزيد الوزن، ويشعرك بالشبع وهو مناسب للجميع صغارًا وكبارًا.

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فوائد الجيلي للمعدة

جدير بالذكر أن الجيلي يعتبر غداء رائعًا لإمداد الجسم بالكولاجين بكميات كبيرة، وخاصة عند إضافة بعض الفواكه الغنية بفيتامين سي معه، مثل الجوافة والبرتقال، كما يستهدف علاج تقرحات المعدة والاثنى عشر، وهو غني بالبروتين ومفيد بشكل خاص لمتبعي نظام الكيتو دايت.

كما يساعد الليسين الموجود في الجيلاتين على امتصاص الكالسيوم، وكذلك يحسن قدرة المعدة على الهضم، ومفيد جدًّا للعظام والمفاصل خصوصًا في حالات الخشونة.

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